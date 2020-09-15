Nevşehir'de maske takmayan 31 kişiye ceza yazıldı - Son Dakika

Nevşehir'de maske takmayan 31 kişiye ceza yazıldı
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında denetim gerçekleştirildi.
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında denetim gerçekleştirildi.
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında tedbire uymayanlara göz açtırılmıyor. Polis ekipleri tarafından il merkezinde yapılan denetimlerde maske takmadığı tespit edilen 31 kişiye idari para cezası kesildi. - NEVŞEHİR
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