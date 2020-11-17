Nevşehir'de maske takmayan 36 kişiye ceza yazıldı - Son Dakika

Nevşehir'de maske takmayan 36 kişiye ceza yazıldı
17.11.2020 16:10
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında yapılan denetimlerde maske takmadığı tespit edilen 36 kişiye idari para cezası yazıldı.
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında yapılan denetimlerde maske takmadığı tespit edilen 36 kişiye idari para cezası yazıldı.
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında denetimler aralıksız devam ediyor. Polis ekipleri tarafından yapılan denetimler sırasında maske takma zorunluluğu olduğu halde maske takmadığı tespit edilen 36 kişiye idari para cezası yazıldı.
Polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde bir işyerine dezenfektan malzemesi bulundurmamaktan, bir işyerine ise uyarı ve dezenfektan malzemesi bulundurmamaktan tutanak tanzim edildiği öğrenildi. - NEVŞEHİR
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