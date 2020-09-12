Nevşehir'de maske takmayan 50 kişiye ceza yazıldı - Son Dakika

Nevşehir'de maske takmayan 50 kişiye ceza yazıldı
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında yapılan denetimler sonrasında maske takmadığı tespit edilen 50 kişiye idari para cezası kesildi.
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında yapılan denetimler sonrasında maske takmadığı tespit edilen 50 kişiye idari para cezası kesildi.
Nevşehir'de Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde korona virüs ile mücadele kapsamında yapılan şok denetimler sonrasında başta umuma açık iş yerleri olmak üzere cadde ve sokaklarda maske denetimi yapıldı. Yapılan denetimler sonrasında maske takmadığı tespit edilen 50 kişiye idari para cezası uygulandığı öğrenildi. - NEVŞEHİR
Son Dakika Son Dakika: Galatasaray, evinde Gaziantep'i 3-1 mağlup etti Çorum'da koronavirüs kaynaklı can kaybı hızla artıyor! 2 günde 21 kişi hayatını kaybetti Yunanistan, Doğu Akdeniz gerginliğinde kendisine destek olan Fransa'dan 18 adet savaş uçağı alıyor Fatih Terim'den iddialı sözler: Galatasaray seçenek olamaz 65 yaşındaki adam, evde kendini iple tavana asarak intihar etti Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'un sözlerine sert yanıt: Senin zaten süren az kaldı, gidicisin Son Dakika: Türkiye'de 12 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 48 can kaybı,1509 yeni vaka tespit edildi Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, yakınları doktorlara saldırdı: 4 polis yaralandı Fatih Karagümrük, evinde Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'nin notunu düşüren kredi derecelendirme kuruluşuna tepki: Puanlamalarınızın kıymeti harbiyesi yok Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, bir televizyon kanalında gezi programı sunacak Ortaklıktan çıkarılan şahıs, ağabeyini ve kuzenini silahla vurarak yaraladı Otomobil ile pikap araç mezarlık önünde çarpıştı: Aynı aileden 2 kişi öldü, 4 yaralı var Mahalleyi saran kötü koku "Evde ceset var" paniğine neden oldu! Gerçek çok başka çıktı Trabzonspor'u reddeden Okay Yokuşlu, Galatasaray'a geliyor