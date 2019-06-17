Nevşehir'de Mayıs ayında 192 konut satıldı
2 dakika önce
Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Mayıs ayı konut satış rakamları açıklandı.
Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Mayıs ayı konut satış rakamları açıklandı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:41 Kaynak: İHA
TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Nevşehir'de Mayıs ayı içerisinde 192 konutun satışı gerçekleştirildiği belirtildi. TÜİK Bölge Müdürlüğü tarafında yapılan açıklamada, Kırıkkale'de 425, Aksaray'da 340, Niğde'de 464, Kırşehir'de 269 ve Nevşehir'de 192 konutun Mayıs ayında satışı yapıldığı açıklandı. - NEVŞEHİR
Kapadokya'da 9 kaçak yapı daha yıkılıyor
Tartıştığı kişi tarafından ısırılınca kuduz aşısı yapıldı
Tavsiye üzerine başladıkları çilek üretiminde şimdi siparişlere yetişemiyorlar
Son dakika! Konut satışları Mayıs'ta düştü