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Nevşehir'de mehterli sahur

45 dakika önce

NEVŞEHİR Belediyesi Ramazan Ayı biterken dün gece vatandaşları sahura ilginç bir şekilde kaldırdı.

Nevşehir'de mehterli sahur, System.String[]
NEVŞEHİR Belediyesi Ramazan Ayı biterken dün gece vatandaşları sahura ilginç bir şekilde kaldırdı. Mehteran takımı marşlar çalarak vatandaşları sahura kaldırırken, o anlar cep telefonları kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada yayınlandı. Nevşehir'de belediye mehteran takımı, Ramazan Ayı!nda vatandaşları sahura uyandırmak amacıyla gece sokağa çıktı. Belediye Başkanı Rasim Arı'nın da eşlik ettiği mehteran takımı, Osmanlı marşları eşliğinde mahalle mahalle gezerek halkı sahura kaldırdı. Şaşkınlık yaşayan mahalle sakinleri, evlerinin balkonlarından o anları cep telefonu kamerası ile görüntülerken, kimisi de Türk bayrağı sallayarak marşlara eşlik etti.
'SOSYAL YAŞAMI RENKLENDİREN ETKİNLİKLER YAPIYORUZ'
Başkan Arı, insanlara farklı bir ramazan ayı yaşatmak istediklerini belirterek, "11 ayın sultanı Ramazan Ayı'nın manevi atmosferini yaşatmak, 'nerede o eski Ramazanlar' diyenlerin nostalji özlemini gidermek amacıyla etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Ramazan ayı geleneklerinin yaşatıldığı, birlik ve paylaşım duygularının yoğun olarak yaşandığı, sosyal yaşamı renklendiren etkinlikler yapıyoruz" dedi.

- Nevşehir
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:20 Kaynak: DHA
Nevşehir, Güncel
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