Nevşehir'de mesai saatleri normale dönüyor - Son Dakika

Koronavirüs ile mücadele kapsamında tüm Türkiye'de olduğu gibi Nevşehir'de resmi kurumlarda 10.00-16.00 saatleri olan mesai saatleri yarın itibarıyla normale dönüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından son Kabine Toplantısı'nda 1 Temmuz tarihi itibarıyla normalleşme sürecinin başlayacağının açıklanmasının ardından 1 Temmuz Perşembe günü itibarıyla kamu kurumlarında da mesai saatleri değişiyor. Nevşehir il genelinde kamu kurum ve kuruluşları koronavirüs ile mücadele kapsamında 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet verirken 1 Temmuz Perşembe günü itibarıyla ise mesai saatlerine yeni düzenleme yapıldı. Edinilen bilgilere göre, Nevşehir'de 1 Temmuz Perşembe günü itibarıyla resmi kurumlarda mesai saatleri 08.00-12.00 ila 13.00-17.00 saatleri uygulamaya başlanılacak. - NEVŞEHİR