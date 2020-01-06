Nevşehir'de "Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü" kapsamında çalışma başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nevşehir'de 'Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü' kapsamında çalışma başlatıldı - Son Dakika

Nevşehir'de "Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü" kapsamında çalışma başlatıldı

6 saat önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan "Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü" kapsamında, Nevşehir'de proje okul olarak seçilen Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin niteliğini artırmaya yönelik çalışma başlatıldı.

Nevşehir'de

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan "Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü" kapsamında, Nevşehir'de proje okul olarak seçilen Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin niteliğini artırmaya yönelik çalışma başlatıldı.


Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO) Başkanı Arif Parmaksız, NTSO Toplantı Salonu'nda kentteki gazetecilerle bir araya geldi.


Burada açıklamada bulunan Parmaksız, TOBB ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokolün asıl amacının tüm illerde mesleki ve teknik eğitim veren okullarda, eğitim programlarını sektörlerle tasarlayıp, mezunların niteliğini artırarak, iş hayatına hazırlamak olduğu belirtti.


Proje kapsamına alınan ve alınacak meslek liselerinin organize sanayi bölgesine taşınması için yetkililere teklif sunduklarını aktaran Parmaksız, şöyle konuştu:


"İmzalanan protokolün ilimizde de hayata geçirilmesi amacıyla nitelikli iş gücüne ihtiyacı olan üyelerimiz adına Protokol Yürütme Kurulu Başkanlığı görevine başladık. Bu kapsamda çalışma başlattığımız Nevşehir Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Nevşehir Organize Sanayi Bölgesi'ne taşınması kanaatindeyiz. Burada, AR-GE ve Beceri Atölyelerinin kurulması, laboratuvarlarının donatılması ve desteklenmesi, üye firmalarda beceri eğitimi ve staj imkanlarının sağlanmasını amaçlıyoruz. Bu okullarda staj alanlarının yakınlığı nedeniyle yeterli tecrübeye kavuşacak öğrencilere iş garantisi verilecek olması da ayrıca önemlidir. Bu kapsamda yapılacak çalışmalar ilimiz ve ülkemiz adına daha hayırlı olacaktır."

Toplantı, gazetecilerin sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

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Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:56 Kaynak: AA
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