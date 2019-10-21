Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de metruk binalar yıkılıyor
Son Dakika Güncel Nevşehir'de metruk binalar yıkılıyor

Nevşehir'de metruk binalar yıkılıyor

24 dakika önce

Nevşehir'de vatandaşların can güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra, sosyal riskler oluşturan ve kent estetiğini bozan metruk binalar yıkılıyor.

Nevşehir'de metruk binalar yıkılıyor, System.String[]

Nevşehir'de vatandaşların can güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra, sosyal riskler oluşturan ve kent estetiğini bozan metruk binalar yıkılıyor.


Nevşehir'in çeşitli mahallelerinde bulunan ve insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan metruk binaların tespiti için yapılan çalışmalar tamamlandı. Nevşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından yapılan tespit çalışmalarının ardından tescilli olmayan metruk binaların yıkımına belediye ekipleri tarafından başlandı. Alınan güvenlik tedbirleri ile birlikte iş makineleri yardımı ile yıkılan binaların enkazı yine belediye ekipleri tarafından kaldırılarak görüntü ve çevre kirliliği önleniyor. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



YPG'li teröristler Suriye'den giden askerlerin önünü kesti: N'olur gitmeyin
İran Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Güvenli Bölge oluşturmasından rahatsız oldu Halı sahadaki ölüm kamerada! Arkadaşları yardımına koştu ancak kurtarılamadı İBB Haydarpaşa ve Sirkeci için hukuk mücadelesine start verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 11:39:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de metruk binalar yıkılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]