Nevşehir'de metruk binalar yıkılıyor - Son Dakika
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Nevşehir'de metruk binalar yıkılıyor

6 saat önce

Nevşehir Belediyesi, şehrin çeşitli mahallelerinde tespiti yapılan metruk binaların yıkımını sürdürüyor.

Nevşehir'de metruk binalar yıkılıyor, System.String[]

Nevşehir Belediyesi, şehrin çeşitli mahallelerinde tespiti yapılan metruk binaların yıkımını sürdürüyor.


Nevşehir Belediyesi, halkın can ve mal güvenliği için tehdit oluşturan, kent estetiğini bozan ve çevresel kirlilik oluşturan metruk binalar için harekete geçti.


İçişleri Bakanlığının metruk binalarla mücadele eylem planı çerçevesinde, Nevşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından şehrin çeşitli mahallelerinde bulunan ve yıkım kararı alınan binaların yıkımı Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştiriliyor.


Binaların iş makineleri ile yıkımı sırasında her türlü tedbiri alan belediye ekipleri, yıkım sonunda metruk binaların hafriyatlarını da kaldırıyor.


Bu arada yıkımı gerçekleştirilen metruk binaların bulunduğu mahalle sakinleri, özellikle küçük çocuklar için tehlike oluşturan ve madde kullanıcılarının mekanı haline gelen binaların yıkımından dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti. - NEVŞEHİR

Fen İşleri Müdürlüğü, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 01:58 Kaynak: İHA
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