Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkartılan yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Nevşehir 'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza gece saatlerinde 15 Temmuz Mahallesi, Şifa köprüsü alt geçidinde meydana geldi. Sürücüsü tespit edilemeyen 50 ABK 716 plakalı Opel marka araç, seyir halindeyken önünde seyreden 45 ACV 571 plakalı tıra arkadan çarpı. Çarpmanın etkisi ile tırın dorsesine saplanan otomobilde bulunan iki kişi yaralandı.

Kaynak: İHA

Nevşehir, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Seyir halindeki tıra arkadan çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

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