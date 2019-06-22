Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Nevşehir'de minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı

56 dakika önce

Nevşehir'de minibüs devrildi: Çok sayıda yaralıNEVŞEHİR - Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada çok sayıda yaralı var. Edinilen bilgiye göre Ankara'dan Nevşehir'e gelen 06 BHR 224 plakalı minibüs Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde devrildi.

Nevşehir'de minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı
NEVŞEHİR - Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada çok sayıda yaralı var.
Edinilen bilgiye göre Ankara'dan Nevşehir'e gelen 06 BHR 224 plakalı minibüs Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde devrildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun yağış nedeniyle bozulan yollarda ambulanslar olay yerine ulaşmakta güçlük çekerken, yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesi ve özel hastanelere kaldırılmaya başlandı.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
Nevşehir'de minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 01:19 Kaynak: İHA
Ankara, Acıgöl, Nevşehir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ankara'da feci kaza! 1,5 aylık bebek oracıkta öldü Meteorolojiden yurt genelinde sağanak yağış uyarısı geldi İstanbul'da 4 kişinin öldüğü yangınla ilgili iş yeri sorumlusu gözaltına alındı Aldatıldığını ortaya çıkaran kocanın "casus yazılım" cezası bozuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 14:15:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]