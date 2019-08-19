Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de minibüs ile tır çarpıştı: 6 ölü, 9 yaralı
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Nevşehir'de minibüs ile tır çarpıştı: 6 ölü, 9 yaralı

3 dakika önce

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Nevşehir'de minibüs ile tır çarpıştı: 6 ölü, 9 yaralı, System.String[]
Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Acıgöl-Gülşehir karayolunda meydana gelen trafik kazasında 50 AG 452 plakalı tır ile çarpışan işçilerin bulunduğu 50 ZB 455 plakalı minibüs tarlaya uçtu. Kazada ilk belirlemelere göre minibüsteki 6 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı. Kaza yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma olay yerinde güvenlik önlemi alırken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. - NEVŞEHİR
Nevşehir, Acıgöl, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:26 Kaynak: İHA
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