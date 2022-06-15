Nevşehir'de motosiklet bisikletlilere çarptı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Nevşehir'de motosiklet bisikletlilere çarptı, 3 kişi yaralandı

15.06.2022 22:10
Nevşehir'de motosiklet bisikletlilere çarptı, 3 kişi yaralandı

Nevşehir'de bisikletle gezinti yaparken motosikletin çarptığı anne ve oğlu ile motosiklet sürücüsü yaralandı.

Nevşehir'de bisikletle gezinti yaparken motosikletin çarptığı anne ve oğlu ile motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Zübeyde Hanım Caddesinde bisikletle seyir halinde olan anne N.K, ile oğlu E.K'ya, yolun karşısına geçmek istedikleri sırada M.E. idaresindeki motosiklet çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan anne ve oğlu ile motosiklet sürücüsü yaralandı.

Olay yerine gelen ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

E.K'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Selin yaraları sarılıyor Selin yaraları sarılıyor Alt yapı çalışması tamamlanan yollar trafiğe açılıyor Alt yapı çalışması tamamlanan yollar trafiğe açılıyor
Kaynak: AA

Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nevşehir'de motosiklet bisikletlilere çarptı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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