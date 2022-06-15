Edinilen bilgiye göre, Zübeyde Hanım Caddesinde bisikletle seyir halinde olan anne N.K, ile oğlu E.K'ya, yolun karşısına geçmek istedikleri sırada M.E. idaresindeki motosiklet çarptı.

Nevşehir 'de bisikletle gezinti yaparken motosikletin çarptığı anne ve oğlu ile motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaynak: AA

Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nevşehir'de motosiklet bisikletlilere çarptı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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