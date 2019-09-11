Nevşehir'de motosiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen iki çocuk tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Bekdik Mahallesi'ndeki TOKİ bloklarında Y.K'ye ait park halindeki motosiklet kimliği belirsiz kişilerce çalındı.



Y.K'nin şikayeti üzerine Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık-Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştirdikleri öne sürülen Ç.K. (13) ve Ç.P'yi (13) gözaltına aldı.



Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Ç.K. ve Ç.P. Nevşehir E-Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.