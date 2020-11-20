Nevşehir'de motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 3 tutuklama - Son Dakika

Nevşehir'de motosiklet hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Sümer ve Güzelyurt mahallelerinde 3 motosikletin çalınması olayını araştıran Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.
Ekipler, motosikletleri 16-17 yaşlarındaki O.A, A.R. ve O.Y'nin çaldığını tespit ederek, şüphelileri gözaltına aldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
- Kaynak: AA
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