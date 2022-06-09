Edinilen bilgiye göre, Ali Dirikoç Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, plakasız ve trafikten çekme belgeli olduğu öğrenilen motosiklet ile kasksız trafiğe çıkan sürücü, önünde seyreden araca arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle yere savrulan sürücü hafif yaralandı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Nevşehir'de motosiklet kazası güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika

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