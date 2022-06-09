Nevşehir'de motosiklet kazası güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika
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Nevşehir'de motosiklet kazası güvenlik kameralarına yansıdı

09.06.2022 17:29

Nevşehir'de motosiklet kazası güvenlik kameralarına yansıdı Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.

Nevşehir'de motosiklet kazası güvenlik kameralarına yansıdı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ali Dirikoç Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, plakasız ve trafikten çekme belgeli olduğu öğrenilen motosiklet ile kasksız trafiğe çıkan sürücü, önünde seyreden araca arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle yere savrulan sürücü hafif yaralandı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Nevşehir'de motosiklet kazası güvenlik kameralarına yansıdı
Nevşehir'de motosiklet kazası güvenlik kameralarına yansıdı
Nevşehir'de motosiklet kazası güvenlik kameralarına yansıdı
Nevşehir'de motosiklet kazası güvenlik kameralarına yansıdı
Nevşehir'de motosiklet kazası güvenlik kameralarına yansıdı
Nevşehir'de motosiklet kazası güvenlik kameralarına yansıdı
Nevşehir'de motosiklet kazası güvenlik kameralarına yansıdı
Nevşehir'de motosiklet kazası güvenlik kameralarına yansıdı

YORUMLAR
500
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de motosiklet kazası güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nevşehir'de motosiklet kazası güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika
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