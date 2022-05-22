Nevşehir'de motosiklet yayaya çaptı: 1 ölü - Son Dakika
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Nevşehir'de motosiklet yayaya çaptı: 1 ölü

22.05.2022 08:20
Nevşehir'de motosiklet yayaya çaptı: 1 ölü

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza Zübeyde Hanım Caddesi JAKEM önünde meydana geldi.

M.İ'nin kullandığı ve Plakası öğrenilemeyen motosiklet karşıdan karşıya geçmeye çalışan Elif Y.(47)'ye çarpı.

Kaza yerine çağrılan ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılın Elif Y. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada hayatını kaybeden Elif Y'nin Nevşehir Devlet Hastanesinde hemşire olduğu öğrenildi.

Motor sürücüsü M.İ. polis ekipleri tarafından gözaltında alınırken, Cumhuriyet savcılığı da kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Nevşehir'de motosiklet yayaya çaptı: 1 ölü
Nevşehir'de motosiklet yayaya çaptı: 1 ölü
Nevşehir'de motosiklet yayaya çaptı: 1 ölü
Nevşehir'de motosiklet yayaya çaptı: 1 ölü

YORUMLAR
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Alkollü sürücü seyir halindeki araca çarpıp kaçtı: 4 yaralı Alkollü sürücü seyir halindeki araca çarpıp kaçtı: 4 yaralı Tır, otomobile arkadan çarptı: 2 yaralı Tır, otomobile arkadan çarptı: 2 yaralı
Kaynak: İHA

Nevşehir, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de motosiklet yayaya çaptı: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nevşehir'de motosiklet yayaya çaptı: 1 ölü - Son Dakika
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