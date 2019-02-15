Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de Muhasebeci İntihar Etti

Nevşehir'de Muhasebeci İntihar Etti

1 saat önce

Nevşehir'de muhasebeci olduğu öğrenilen 45 yaşındaki bir kişi aracında intihar etti.

Nevşehir'de Muhasebeci İntihar Etti, System.String[]
Nevşehir'de muhasebeci olduğu öğrenilen 45 yaşındaki bir kişi aracında intihar etti.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde yol kenarına aracını çeken 45 yaşındaki Mehmet Adem Şamdanlı kendine ait olduğu öğrenilen tabanca ile intihar etti. Olay yerinde sağlık ekiplerinin yanı sıra çok sayıda polis ekibi sevk edilirken sağlık ekipleri tarafından Şamdanlı'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmaların yanı sıra nöbetçi savcının olay yerinde ki incelemelerinin ardından Mehmet Adem Şamdanlı'nın cenazesi Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:33 Kaynak: İHA

Nevşehir, 3. Sayfa
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