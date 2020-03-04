Nevşehir'de muhtarlar askere alınmak için dilekçe verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nevşehir'de muhtarlar askere alınmak için dilekçe verdi - Son Dakika

Nevşehir'de muhtarlar askere alınmak için dilekçe verdi

6 saat önce

Nevşehir'de mahalle ve köy muhtarları, askere alınmak için dilekçe verdi.

Nevşehir'de muhtarlar askere alınmak için dilekçe verdi, System.String[]

Nevşehir'de mahalle ve köy muhtarları, askere alınmak için dilekçe verdi.

Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olmak amacıyla Nevşehir Tüm Muhtarlar Derneğinde toplanan köy ve mahalle muhtarları, ellerinde Türk bayrakları ile Nevşehir Askerlik Şubesi'ne yürüdü.


Burada basın açıklaması yapan dernek başkanı Hüseyin Altınışık, 53 muhtarın dilekçelerini hazırlayarak şubeye geldiklerini belirtti.

Vatan mücadelesi için destan yazan Mehmetçiğin yanında bulunarak kendilerine yardımcı olabilmeyi arzuladıklarını dile getiren Altınışık, şöyle konuştu:

"Nevşehir mahalle ve köy muhtarlarımızla, İdlib'deki askerimizin yanında olmak için dilekçemizi yazdık. Kahraman Mehmetçiğimizin yanında görev yapmaya hazır olduğumuzu belirtir dilekçelerimizle Askerlik Şubesi'ne geldik. Ordumuzun, milletimizin ve devletimizin yanında olduğumuzu bildirmek için buradayız. Muhtarlar Federasyonu tarafından 50 bin muhtarımız ile yanınızdayız mesajına katkı sağlamak için buradayız."

Muhtarlar daha sonra askerlik şubesine girerek dilekçelerini yetkililere teslim etti.

Bahar Kalkanı Harekatı, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:26 Kaynak: AA
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