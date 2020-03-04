Nevşehir'de muhtarlar askerlik için başvuru yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nevşehir'de muhtarlar askerlik için başvuru yaptı - Son Dakika

Nevşehir'de muhtarlar askerlik için başvuru yaptı

6 saat önce

Nevşehir il genelinde görev yapan muhtarlar kahraman Türk ordusunun yanındayız mesajı vermek için Nevşehir Askerlik Şubesine askerlik başvurusu yaptı.

Nevşehir'de muhtarlar askerlik için başvuru yaptı, System.String[]

Nevşehir il genelinde görev yapan muhtarlar kahraman Türk ordusunun yanındayız mesajı vermek için Nevşehir Askerlik Şubesine askerlik başvurusu yaptı.


Nevşehir Muhtarlar Derneği tarafından düzenlenen organizasyon ile başta Nevşehir il merkezi olmak üzere, belde ve köylerde görev yapan muhtarlar İdlib'de görev yapan Mehmetçiğin yanında olduklarını belirterek Askerlik Şubesine başvuru yaptı. Başvuru öncesinde gazetecilere açıklamada bulunan Muhtarlar Dernek Başkanı Hüseyin Altınışık, biz muhtarlar olarak ordumuzun, milletimizin, devletimizin yanında olduğumuzu belirtmek için askerlik başvurusunda bulunuyoruz dedi. Altınışık, "Biz Nevşehir Muhtarlar Derneği olarak muhtar arkadaşlarımız ile fikir alışverişinde bulunduk. Dedik ki kahraman ordumuz Suriye'de İdlib'de bizim için mücadele ediyor. Bizde Mehmetçiğimiz için bir şeyler yapmamız gerekiyor dedik. Nevşehir mahalle, köy, belde muhtarlarımız ile birlikte İdlib'deki askerimizin yanında olmak için dilekçemizi yazdık. Kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildirmek için ve onların yanında görev yapmaya hazır olduğumuzu belirtir dilekçemizi yazarak Askerlik Şube Başkanlığımıza vereceğiz. Bunun herhangi bir siyasi veya başka bir amacı yoktur. Kesinlikle biz muhtarlar olarak ordumuzun ve milletimizin ve devletimizin yanında olduğumuzu bildirmek için buradayız. Muhtarlar Federasyonu tarafından 50 bin muhtarımız ile yanınızdayız mesajını katkı sağlamak için Kahraman Türk Ordumuza yanlarında olduğunu bildirmek için buradayız. Tüm muhtarlarımıza canı gönülden teşekkür ederim. Nevşehir merkezde 53 muhtarımız ile başvuru yaptık" dedi.


Muhtarlar Dernek Başkanı Hüseyin Altınışık'ın açıklamasının ardından muhtarlar Askerlik Şubesine askerlik başvurusunda bulundu. - NEVŞEHİR

Nevşehir, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Suriyeli baba, bebeğinin adını Türk SİHA'sı "Bayraktar" koydu
İdlib gazisi Uzman Çavuş Levent Kara'dan duygulandıran paylaşım TBMM'de İdlib oturumunda yumruklu kavga! AK Parti ve CHP'li vekiller birbirine girdi Suriye sınırında askeri helikopter hareketliliği! İlk yardım hastanesine iniş yaptı

Son Dakika Haberleri
17:23 Ayasofya'da çıplak poz veren Belçikalı manken Marisa Papen'e yakalama kararı
16:58 Ayasofya'da çıplak poz veren Belçikalı manken Papen hakkında yakalama kararı çıkarıldı
16:33 Şok! Özlem, Çiğdem Hanıma bardak fırlattı!
15:52 Haluk Levent, kendisini "kanser hastasıyım" diyerek kandıran kadına sitem etti
15:48 Gazino geceleri yeniden canlanıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 17:25:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Nevşehir'de muhtarlar askerlik için başvuru yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]