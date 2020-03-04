Nevşehir'de muhtarlardan gönüllü askerlik başvurusu - Son Dakika
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Nevşehir'de muhtarlardan gönüllü askerlik başvurusu

6 saat önce

NEVŞEHİR'de 53 mahalle ve köy muhtarı, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Mehmetçiğin yanında görev almak için gönüllü askerlik başvurusunda bulundu.

Nevşehir'de muhtarlardan gönüllü askerlik başvurusu, System.String[]

NEVŞEHİR'de 53 mahalle ve köy muhtarı, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Mehmetçiğin yanında görev almak için gönüllü askerlik başvurusunda bulundu.

Nevşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Altınışık, beraberinde 53 mahalle ve köy muhtarı ile hazırladıkları dilekçeyi Askerlik Şubesi Başkanlığı yetkililerine teslim etti. Çıkışta açıklamada bulunan Altınışık, her zaman Mehmetçiğin yanı başında göreve hazır olduklarını söyledi. Altınışık, "Kahraman Mehmetçiğimiz bizim için İdlib'de köklü bir mücadele yaparken, Nevşehir Muhtarlar Derneği olarak bir şeyler yapmamız gerektiğini düşündük. Bu nedenle dilekçelerimizi hazırladık. Mehmetçiklerimizin yanında gönüllü asker olarak yer alabilmek için askerlik şubesi başkanlığına başvurumuzu yaptık. Muhtar arkadaşlarımız ile birlikte kahramanlarımızın yanında görev yapmaya hazırız" dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:06 Kaynak: DHA
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