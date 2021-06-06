Nevşehir'de muhtarlık ara seçimleri - Son Dakika

Nevşehir'de, farklı nedenlerle boş bulunan muhtarlık veya ihtiyar heyeti seçimleri için sandık başına gidildi.

Merkez ilçeye bağlı Güvercinlik, Ürgüp ilçesine bağlı İbrahimpaşa, Gülşehir ilçesine bağlı Ovaören ve Derinkuyu ilçesine bağlı Doğala köyünde seçmen, okullara kurulan sandıklarda yeni muhtarı belirledi.

Sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'e sona erdi.

Yapılan sayımların ardından Güvercinlik köyünde Mehmet Aktaş, İbrahimpaşa köyünde Ali Özen, Ovaören köyünde Hacı Mehmet Baysal, Doğala köyünde ise Yılmaz Erikçi muhtar seçildi.