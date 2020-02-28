Nevşehir'de mülteciler terminale akın etti - Son Dakika
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Nevşehir'de mülteciler terminale akın etti

6 saat önce

Türkiye'nin, mültecilerin kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçmesine engel olmayacağını açıklamasının ardından Nevşehir'de mülteciler Adnan Menderes Terminaline akın etti.

Nevşehir'de mülteciler terminale akın etti, System.String[]

Türkiye'nin, mültecilerin kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçmesine engel olmayacağını açıklamasının ardından Nevşehir'de mülteciler Adnan Menderes Terminaline akın etti.


Türkiye'nin, mültecilere kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçmesine engel olmayacağını açıklamasının ardından Nevşehir'de yaşayan Afgan ve Suriyeliler Adnan Menderes terminaline akın etti. Nevşehir'de otobüs firmaları İstanbul'a ek seferler koyarak bu akşam saatlerinde 8 otobüs mülteci İstanbul'a hareket etti.


Nevşehir'den İstanbul'a ardından Yunanistan'a gideceklerini söyleyen Afgan mülteciler daha sonra ise başta Fransa olmak üzere Avrupa'da çeşitli ülkelere gideceklerini söyledi.


Nevşehir'de otobüs firması yetkilisi Hazım Oral'da bugün 8 otobüs İstanbul'a yola çıktığını ifade ederken rezervasyonların oldukça fazla olduğunu söyledi. - NEVŞEHİR

Adnan Menderes, Nevşehir, Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 09:16 Kaynak: İHA
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