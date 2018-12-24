Nevşehir'de Mustafa Parmaksız Caddesi Yol Yenileme Çalışmalarına Başlandı
1 saat önce
Mustafa Parmaksız Caddesi üzerinde çeşitli sebeplere dayalı olarak bozulan ve yıpranan yolda yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek.
Mustafa Parmaksız Caddesi üzerinde çeşitli sebeplere dayalı olarak bozulan ve yıpranan yolda yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek. Nevşehir
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
ekipleri, Mustafa Parmaksız Caddesi üzerinde Forum Alışveriş Merkezi'nden şehir merkezine doğru uzanan yol üzerinde, çeşitli sebeplerden dolayı yıpranan yaklaşık 2 bin metrekarelik bir alanda yol yenileme çalışmaları başlattı.
Bölgede trafik akışının istenilen düzeyde sağlanmasına katkıda bulunmayı amaçlayan yol yenileme çalışmalarının önümüzdeki günlerde tamamlanması planlanıyor. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:18 Kaynak: İHA
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