Nevşehir'de nakliyeciler kara yolunu trafiğe kapattı - Son Dakika
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Nevşehir'de nakliyeciler kara yolunu trafiğe kapattı

6 saat önce

Nevşehir'de nakliyeciler, dijital takoğraf uygulamasını protesto etti.

Nevşehir'de nakliyeciler kara yolunu trafiğe kapattı, System.String[]

Nevşehir'de nakliyeciler, dijital takoğraf uygulamasını protesto etti.


Araç sürücüleri, Nevşehir- Acıgöl kara yolunu, Terminal Kavşağı mevkisinde trafiğe kapattı.


Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay'ın uyarısı üzerine sürücüler eylemi sonlandırdı.


Eyleme katılan nakliyeciler adına gazetecilere açıklamada bulunan Mehmet Öğütlü, getirilen yeni dijital sistemi kullanmakta zorlandıklarını, bu nedenle ceza ile karşılaştıklarını öne sürdü.

Öğütlü, "Yeni çıkan yasaya göre çıkış yaptığım yükleri dijital sistem üzerinden Karayolları Genel Müdürlüğüne bildirmemiz gerekiyor. Dün bu sistem kilitlendi ve yük bildirimi yapmadan yola çıktığımız için ceza kesildi. Bildirim işlemi ise internetli sistemden anlamayanlar için yapılması mümkün olmayan bir uygulama. Bu sorunlarımıza çare bekliyoruz." dedi.

Nevşehir, Acıgöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 06:00 Kaynak: AA
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