Nevşehir'de narkotik köpeği destekli uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Nevşehir'de ev ve aracında çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilen zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Avanos ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen M.K.A'nın ikametine operasyon düzenledi.
Polis, narkotik köpeği "Ateş"in de katıldığı aramada şüphelinin ev ve aracında, çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.
Gözaltına alınan sürücü M.K.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
MK.A, çıkarıldığı mahkemece, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.
- Kaynak: AA
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