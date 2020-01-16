Nevşehir'de narkotik uygulaması yapıldı - Son Dakika

Nevşehir'de narkotik uygulaması yapıldı
6 saat önce
Emniyet Genel Müdürlüğü plan ve koordinesinde tüm Türkiye'de olduğu gibi Nevşehir'de de narkotik uygulaması yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:25 Kaynak: İHA
Emniyet Genel Müdürlüğü plan ve koordinesinde tüm Türkiye'de olduğu gibi Nevşehir'de de narkotik uygulaması yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 15 ekip ve 42 polisin katılımıyla yapılan uygulamada 35 metruk bina, 28 park ve bahçe, 10 araç ve 51 şahıs kontrol edildi. Yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalanırken 2 şahsa ise uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR
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