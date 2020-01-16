Nevşehir'de narkotik uygulaması yapıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de narkotik uygulaması yapıldı - Son Dakika

Nevşehir'de narkotik uygulaması yapıldı

6 saat önce

Emniyet Genel Müdürlüğü plan ve koordinesinde tüm Türkiye'de olduğu gibi Nevşehir'de de narkotik uygulaması yapıldı.

Nevşehir'de narkotik uygulaması yapıldı, System.String[]

Emniyet Genel Müdürlüğü plan ve koordinesinde tüm Türkiye'de olduğu gibi Nevşehir'de de narkotik uygulaması yapıldı.


İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 15 ekip ve 42 polisin katılımıyla yapılan uygulamada 35 metruk bina, 28 park ve bahçe, 10 araç ve 51 şahıs kontrol edildi. Yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalanırken 2 şahsa ise uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Emniyet Genel Müdürlüğü, Narkotik, Nevşehir, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:25 Kaynak: İHA
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