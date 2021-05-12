Nevşehir'de Nisan ayında 138 konut satıldı - Son Dakika

TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Nisan ayında konut satış rakamları açıklandı. Nevşehir'de Nisan ayında 138 konut satışının gerçekleştirildiği açıklanırken, Kırıkkale'de 388, Aksaray'da 347, Niğde'de 486, Kırşehir'de ise 268 konut satışı gerçekleştirildiği açıklandı. - NEVŞEHİR

2 bin 400 yıllık lahitin içinden servet çıktı! Kapağını Bakan Ersoy açmıştı

Hem suçlu hem güçlü: Takside maskesiz çay içmeye çalıştı, sonrada şoförü tehdit etti!