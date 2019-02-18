Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de Ocak Ayında 136 Konut Satıldı

Nevşehir'de Ocak Ayında 136 Konut Satıldı

2 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Ocak ayı konut satış rakamları açıklandı.

Nevşehir'de Ocak Ayında 136 Konut Satıldı, System.String[]
Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Ocak ayı konut satış rakamları açıklandı.

TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Ocak ayı içerisinde Nevşehir'de 136 konut satışı gerçekleştirildi. TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Ocak ayında, Kırıkkale'de 289, Aksaray'da 337, Niğde'de 320, Nevşehir'de 136 ve Kırşehir'de 203 konutun satışının yapıldığı açıklandı. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:04 Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Nevşehir, Güncel
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