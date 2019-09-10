Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması kameraya yansıdı
Son Dakika Güncel Haber

Nevşehir'de öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması kameraya yansıdı

8 dakika önce

Nevşehir'de öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Nevşehir'de öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması kameraya yansıdı, System.String[]

Nevşehir'de öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Gülşehir ilçesindeki Sanayi Kavşağı mevkisinde, Şenol Saygılı idaresindeki 34 CAF 432 plakalı otomobil ile öğrenci taşıyan Aytekin Demir yönetimindeki 50 SL 188 plakalı minibüs çarpıştı.

Kazada hafif yaralanan 2 sürücü ile 6 öğrenci, ambulanslarla götürüldükleri Nevşehir Devlet Hastanesinde ayakta tedavi edildi.

Bu arada, kaza anı çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde, kazanın aynı istikamete giden araçlardan birinin kavşağa yaklaştığı sırada kontrolsüz şerit değiştirmesinden kaynaklandığı görülüyor.

Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 06:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trafik kazası geçiren rapçi Norm Ender, kolundan ve ayağından sakatlandı
İçişleri Bakanı Soylu: Otoyollarda hız sınırının 140 kilometre olması için çalışma yapıyoruz Diyarbakır'daki oturma eyleminde HDP'liler ve anneler arasında gerginlik çıktı Bülent Arınç'ın, "Ahmet Türk'ün terörle alakası yoktur" sözlerine Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu'ndan tepki geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 19:00:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması kameraya yansıdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]