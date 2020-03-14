Nevşehir'de okullar dezenfekte ediliyor - Son Dakika
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Nevşehir'de okullar dezenfekte ediliyor

14 dakika önce

Nevşehir Belediyesi ilaçlama ekipleri tarafından, dünyadaki yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında okullarda dezenfektasyon çalışması yapıldı.

Nevşehir'de okullar dezenfekte ediliyor, System.String[]

Nevşehir Belediyesi ilaçlama ekipleri tarafından, dünyadaki yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında okullarda dezenfektasyon çalışması yapıldı.


Koranavirüs salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde okulların pazartesi gününden itibaren bir hafta süreyle tatil edilmesinin ardından, Nevşehir Belediyesi tarafından kent merkezindeki tüm okullarda ilaçlama ve dezenfektasyon çalışması başlatıldı.


Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel kıyafetli ekipler, hazırlanan solüsyonlarla sınıflar, tuvaletler, öğretmen odaları, koridorlar ve okul bahçesi dahil öğrencilerin temas halinde olduğu her noktayı detaylı bir şekilde ilaçladı.


Çalışmalar sırasında özellikle öğrencilerin toplu olarak kullandıkları yemekhane, konferans salonu, sınıflar, lavabo ve pansiyonlardaki yatakhanelerin dezenfektasyonuna ayrıca önem verildi.


Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, koronavirüsüne karşı günlük rutin olarak yaptıkları çalışmalara ek birçok ilave tedbirler aldıklarını söyledi. Vatandaşların korku ve paniğe kapılmayarak kişisel temizlik ve hijyenlerine dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Arı, "Nevşehir Belediyesi olarak bizler vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı park ve bahçeler, toplu taşıma araçları, kamu binaları, spor salonları, kurs merkezleri, otobüs durakları gibi çeşitli noktalarda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Tüm önlemleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli." dedi. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 01:39 Kaynak: İHA
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