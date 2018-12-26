Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de Okullar Tatil Edildi

Nevşehir'de Okullar Tatil Edildi

58 dakika önce

Nevşehir'de dün gece itibarıyla başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

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Nevşehir'de dün gece itibarıyla başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Nevşehir'de gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildi. Nevşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Nevşehir'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Nevşehir Valiliği'nde yapılan açıklamada, "Kar yağışının yoğun şekilde devam etmesi ve olası buzlanma tehlikesine karşı ilimizde eğitim ve öğretime 26.12.2018 günü ara verilecek olup engelli ve hamile personelimiz de idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 07:32 Kaynak: İHA

Nevşehir Valiliği, Kar, Nevşehir, Güncel
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