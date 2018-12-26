Nevşehir'de Okullar Tatil Edildi
58 dakika önce
Nevşehir'de dün gece itibarıyla başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.
Nevşehir
'de dün gece itibarıyla başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.
Nevşehir'de gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildi. Nevşehir Valiliği
tarafından yapılan açıklamada, "Nevşehir'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Nevşehir Valiliği'nde yapılan açıklamada, "Kar
yağışının yoğun şekilde devam etmesi ve olası buzlanma tehlikesine karşı ilimizde eğitim ve öğretime 26.12.2018 günü ara verilecek olup engelli ve hamile personelimiz de idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi. - NEVŞEHİR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 07:32 Kaynak: İHA
İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Gece Saatlerinde Başladı, Ortaya Kartpostallık Manzaralar Çıktı
FOX TV'nin Kapısına Çelenk Bırakan Osmanlı Ocakları: Portakal İçin Dişlerini Sıkan Yüzde 52 Var
Öğretmenlere Maaş ve Kıdem Teşviki Geliyor
CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, Erdoğan ve Topbaş'tan Görüşme Talep Edecek