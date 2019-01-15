Nevşehir'de Okullar Tatil Edildi
45 dakika önce
Nevşehir'de yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle okullar yarın tatil edildi.
Nevşehir
'de yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle okullar yarın tatil edildi. Nevşehir Valiliği
tarafından yapılan açıklamada, "16 Ocak Çarşamba
günü yoğun kar yağışı ve fırtına beklentisi nedeniyle il genelinde okullar bir gün süreyle tatil edilmiştir" denildi. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:34 Kaynak: İHA
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