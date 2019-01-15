Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de Okullar Tatil Edildi

Nevşehir'de Okullar Tatil Edildi

45 dakika önce

Nevşehir'de yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Nevşehir'de Okullar Tatil Edildi, System.String[]
Nevşehir'de yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Nevşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "16 Ocak Çarşamba günü yoğun kar yağışı ve fırtına beklentisi nedeniyle il genelinde okullar bir gün süreyle tatil edilmiştir" denildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:34 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mersin'de Fırtına Nedeniyle Dev Gemi Karaya Oturudu Fırtına Nedeniyle Minarenin Külah Bölümü Devrildi

İstanbul'da Başlayan Kar Yağışı Sonrası Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 22 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 00:19:33. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de Okullar Tatil Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]