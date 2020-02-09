Nevşehir'de okullar tatil edildi - Son Dakika
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Nevşehir'de okullar tatil edildi

22 dakika önce

Nevşehir'de buzlanma nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

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Nevşehir'de buzlanma nedeniyle okullar yarın tatil edildi.


Nevşehir'de geçtiğimiz gün yağan yoğun kar yağışı ile birlikte aşırı soğuklar ve buzlanma nedeniyle 10 Şubat Pazartesi günü il genelinde okullar tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada, "Nevşehir Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda, 10.02.2020 pazartesi günü oluşacak kuvvetli buzlanma, don olayı ve yoğun sisin ulaşımı olumsuz etkileyeceği değerlendirildiğinden, ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi, özel, Örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, Özel eğitim kurslarının, Valiliğimizce 10.02.2020 pazartesi günü 1 gün süreyle tatil edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personellerden hamile, engelli ve kronik ağır hastalığı olanlar da aynı gün 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurur, bu vesile ile kapalı yolumuz bulunmamakla birlikte yoğun buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak vatandaşlarımızın tedbirli davranmalarını önemle rica ederiz" denildi. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 08:51 Kaynak: İHA
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