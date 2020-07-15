Nevşehir'de Ömer Halisdemir için koştular - Son Dakika

Nevşehir'de Ömer Halisdemir için koştular

NEVŞEHİR'de 15 kişilik Kapadokya Kaplanları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde, şehit Ömer Halisdemir'in kabrinin bulunduğu Niğde'nin Bor ilçesi Çukurkuyu beldesine ulaşmak için koştular.

NEVŞEHİR'de 15 kişilik Kapadokya Kaplanları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde, şehit Ömer Halisdemir'in kabrinin bulunduğu Niğde'nin Bor ilçesi Çukurkuyu beldesine ulaşmak için koştular.

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İş insanı ve esnaftan oluşan Kapadokya Kaplanları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle etkinlik düzenledi. Bu kapsamda Kapadokya Kaplanları, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde bulunan kabrine koşuyla ulaşmak için hazırlık yaptı. Kapadokya Kaplanları, sabah 05.30'da yola çıkmak için Nevşehir Belediyesi önüne geldi.

Burada Kapadokya Kaplanlarını uğurlayan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 15 Temmuz 2016'da hain bir darbe girişimi ile ülkemiz karşı karşıya kaldı. 15  Temmuz ile özleşmiş Ömer Halisdemir, kahramanlarımızdan  bir tanesi. Bildiğiniz üzere o gece 251 şehidimizi, yiğidimizi toprağa verdik. Nevşehir'de Kapadokya Kaplanları Ömer Halisdemir'in mezarına kadar koşacaklar ve hain darbe girişimini bu şekilde kınayacaklar. Bayrağımıza, milletimize ve şehidimize sahip çıktığını gösterecekler diye konuştu.

Kapadokya Kaplanları grubu adına konuşan Erdal Öbekli ise, Kapadokya Kaplanları geçen yıl sayın valimiz İlhami Aktaş'ın destekleriyle Nevşehir'de spor faaliyetlerini destek amaçlı kurulmuş bir spor grubudur. Bu grupta 20 yaşından 70 yaşına kadar bütün insanlar bulunuyor. Bu anlamlı günde grup arkadaşlarımız bizlere böyle bir fikir ortaya koydular. Sayın valimiz ve belediye başkanımız bu etkinliğin oluşmasında bize katkıda bulundular şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından yola çıkan Kapadokya Kaplanları, yaklaşık 80 kilometre boyunca koşarak şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in mezarına çiçek bırakıp, dua edecekler.


Ömer Halisdemir, Kapadokya, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 09:43 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Nevşehir'de Ömer Halisdemir için koştular - Son Dakika
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