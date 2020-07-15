Nevşehir'de Ömer Halisdemir için koştular - Son Dakika

NEVŞEHİR'de 15 kişilik Kapadokya Kaplanları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde, şehit Ömer Halisdemir 'in kabrinin bulunduğu Niğde 'nin Bor ilçesi Çukurkuyu beldesine ulaşmak için koştular.

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