Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de on binler Diriliş Meydanı'nda buluştu
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Nevşehir'de on binler Diriliş Meydanı'nda buluştu

4 saat önce

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Nevşehir'de on binlerce vatandaş Diriliş Meydanı'nda düzenlenen programa katıldı.

Nevşehir'de on binler Diriliş Meydanı'nda buluştu, System.String[]
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Nevşehir'de on binlerce vatandaş Diriliş Meydanı'nda düzenlenen programa katıldı.

Nevşehir Valiliği ve Nevşehir Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Atatürk Bulvarında başlayan ve Diriliş Meydanı'nda sona eren yürüyüşle başladı. Yürüyüşe Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, MHP İl Başkanı İlhan Kaya, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, ilçe ve belde belediye başkanları, daire müdürleri ve on binlerce vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program 15 Temmuz şehitleri için okunan Kuranı Kerim tilavati ile devam etti.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı yaptığı açıklamada, "15 Temmuz hain darbe girişiminin üçüncü yılında Nevşehir'de vatandaşlarımız Diriliş meydanına adeta akın etti. Buradaki coşku dolu kalabalık aslında tüm dünyaya verilen bir mesajdır. Diriliş meydanında düzenlenen programımızda sizlerin de gördüğü üzere mahşeri bir kalabalık var. Burada bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşerilerimize teşekkür ederim" dedi. - NEVŞEHİR
Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 11:41 Kaynak: İHA
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