Nevşehir'de organize suç örgütü operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika
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Nevşehir'de organize suç örgütü operasyonu: 8 gözaltı

01.07.2022 16:44
Nevşehir'de organize suç örgütü operasyonu: 8 gözaltı

Nevşehir'de organize suç örgütlerine yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Nevşehir'de organize suç örgütlerine yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce, organize suç örgütlerinin ve faaliyetlerinin tespitine yönelik olarak yapılan çalışmalarda; eş zamanlı ve planlı operasyon çerçevesinde 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin ikamet, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda; 6 adet tabanca ve tabancalara ait 400 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca, 4 adet av tüfeği ve bu tüfeğe ait 60 adet av fişeği ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - NEVŞEHİR

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Kaynak: İHA

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de organize suç örgütü operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nevşehir'de organize suç örgütü operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika
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