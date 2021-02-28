Nevşehir'de otelde bıçaklanarak öldürülen kadının erkek arkadaşı tutuklandı - Son Dakika

Nevşehir'de otelde bıçaklanarak öldürülen kadının erkek arkadaşı cezaevine gönderildi.

Çıkan tartışmada otelde konakladığı P.C'yi öldüren H.O.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan P.C'nin cenazesi, Avanos Asri Mezarlığı'ndaki törenin ardından toprağa verildi.

19 ve 11 yaşlarında iki kız çocuğu annesi P.C'nin yaklaşık iki ay önce eşini kaybettiği öğrenildi.

P.C, dün kent merkezindeki otelde konakladığı erkek arkadaşı H.O.D. tarafından çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürülmüştü. Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.