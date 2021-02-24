Nevşehir'de oto hırsızlığı yapan 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Nevşehir'de oto hırsızlığı yapan 1 şüpheli tutuklandı

24.02.2021 11:45
Nevşehir'de oto hırsızlığı yapan 1 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Nevşehir'de park haline aracı çalarak boş bir araziye bırakan hırsızlık şüphelisi bir kişi yakalandı.

Nevşehir'de park haline aracı çalarak boş bir araziye bırakan hırsızlık şüphelisi bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bekdik Mahallesinde park halinde bir aracın çalınarak Sümer Mahallesinde boş bir arazide plakasız bir şekilde bulunması sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonrasında hırzsızlık şüphelisi M.M.B. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.M.B. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Nevşehir'de oto hırsızlığı yapan 1 şüpheli tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Nevşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de oto hırsızlığı yapan 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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