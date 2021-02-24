Nevşehir'de oto hırsızlığı yapan 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Nevşehir'de oto hırsızlığı yapan 1 şüpheli tutuklandı
24.02.2021 11:45
Nevşehir'de park haline aracı çalarak boş bir araziye bırakan hırsızlık şüphelisi bir kişi yakalandı.
Nevşehir'de park haline aracı çalarak boş bir araziye bırakan hırsızlık şüphelisi bir kişi yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Bekdik Mahallesinde park halinde bir aracın çalınarak Sümer Mahallesinde boş bir arazide plakasız bir şekilde bulunması sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonrasında hırzsızlık şüphelisi M.M.B. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.M.B. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
Son Dakika Köpeklerin parçalamaya çalıştığı su samurunu yoldan geçen vatandaş kurtardı Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 414,5 liradan işlem görüyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 Mart'ta İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıklayacak Kaza yapan kadın, kendisini çeken gazetecileri çocuğunu kaldırıp yere atmakla tehdit etti Hükümete yakın yazardan bomba iddia: Erdoğan AK Parti'den koparılmak isteniyor Piyasa değeri 2,5 milyon lira! İstanbul Havalimanı'nda sıvı kokain ele geçirdi Şeker Teyze'nin acı sonu! "Hava alayım" diye evden çıktı, feci şekilde can verdi Normalleşme için geri sayım başladı! Sınır 35 bin olacak, güncel rakamlara göre en şanslı iller Hakkari ve Şırnak