Nevşehir'de otobüs durağındaki el dezenfektanı kayboldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nevşehir'de otobüs durağındaki el dezenfektanı kayboldu - Son Dakika

Nevşehir'de otobüs durağındaki el dezenfektanı kayboldu

6 saat önce

Nevşehir Belediyesi tarafından, korona virüsü tedbirleri kapsamında şehrin farklı noktalarına el dezenfektan aparatlarının yerleştirilmesinin ardından bir otobüs durağında bulunan el dezenfektanı kayboldu.

Nevşehir'de otobüs durağındaki el dezenfektanı kayboldu, System.String[]

Nevşehir Belediyesi tarafından, korona virüsü tedbirleri kapsamında şehrin farklı noktalarına el dezenfektan aparatlarının yerleştirilmesinin ardından bir otobüs durağında bulunan el dezenfektanı kayboldu.


Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüs salgınına karşı aldığı tedbirleri uygulamayı sürdüren Nevşehir Belediyesi, vatandaşlar için şehrin farklı noktalarını el dezenfektan aparatları yerleştirdi. Nevşehir Belediyesi tarafından Gülbahçe Parkı önünde bulunan otobüs duraklarına koyulan el dezenfektanı ise bugün kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından alındı. El dezenfektanının yerinde olduğunu görmeyen vatandaşlar ise el dezenfektanını alan kişi veya kişilere tepki gösterdi.


Otobüs durağında bekleyen vatandaşlar Nevşehir Belediyesi tarafından insan sağlığı için koyulan el dezenfektanının son derece güzel bir uygulama olduğunu ifade ederken ancak sorumsuz bir kişi tarafından el dezenfektanının alındığını ve alan kişiye ise söyleyecek kelime bulamadıklarını ifade etti.


Alınan el dezenfektanının yerine yenisinin konulacağı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Çin Halk Cumhuriyeti, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 05:54 Kaynak: İHA

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