Nevşehir'de otobüs ücretleri 25 kuruş zamlandı
2 saat önce
Nevşehir il merkezinde şehir içi ulaşım ücretleri bu sabahtan itibaren geçerli olmak üzere 25 kuruş zamlandı.
Nevşehir Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:02 Kaynak: İHA
il merkezinde şehir içi ulaşım ücretleri bu sabahtan itibaren geçerli olmak üzere 25 kuruş zamlandı.
Nevşehir'de şehir içi ulaşım ücretleri bu sabah itibarıyla 25 kuruş zamlandı. Nevşehir'de daha önce 2 lira 25 kuruş olan ücretler 2 lira 50 kuruş olurken, 1 lira 75 kuruş olan öğrenci ücretleri ise 2 lira oldu.
Nevşehir'de bu sabah itibarıyla ulaşım ücretlerine 25 kuruş zam yapılmasından haberleri olmayan vatandaşlar ise zamma tepki gösterdi. - NEVŞEHİR
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