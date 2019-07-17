Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de otobüs ücretleri 25 kuruş zamlandı
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Nevşehir'de otobüs ücretleri 25 kuruş zamlandı

2 saat önce

Nevşehir il merkezinde şehir içi ulaşım ücretleri bu sabahtan itibaren geçerli olmak üzere 25 kuruş zamlandı.

Nevşehir'de otobüs ücretleri 25 kuruş zamlandı, System.String[]
Nevşehir il merkezinde şehir içi ulaşım ücretleri bu sabahtan itibaren geçerli olmak üzere 25 kuruş zamlandı.

Nevşehir'de şehir içi ulaşım ücretleri bu sabah itibarıyla 25 kuruş zamlandı. Nevşehir'de daha önce 2 lira 25 kuruş olan ücretler 2 lira 50 kuruş olurken, 1 lira 75 kuruş olan öğrenci ücretleri ise 2 lira oldu.

Nevşehir'de bu sabah itibarıyla ulaşım ücretlerine 25 kuruş zam yapılmasından haberleri olmayan vatandaşlar ise zamma tepki gösterdi. - NEVŞEHİR
Nevşehir, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:02 Kaynak: İHA
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