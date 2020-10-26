Nevşehir'de otobüste yolcuya cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen kişi tutuklandı - Son Dakika

Nevşehir'de halk otobüsünde bir yolcuya cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinden 2000 Evler Mahallesi'ne gitmek üzere halk otobüsüne binen bir kadın, erkek yolculardan B.K'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu ileri sürerek, şikayetçi oldu.

Halk otobüsünün güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, B.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince, "cinsel saldırı" suçundan tutuklandı.