Otomobil devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

Nevşehir'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Hüseyin A. yönetimindeki 06 HD 4098 plakalı otomobil, Göreme Açık Hava Müzesi yolunda virajı alamayarak devrildi.
Sürücü ile araçta bulunan Deniz O. ve Talha Fırat Ç. yaralandı.
Kaza yerine gelen ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Yaralıların, hafta sonu tatilini Kapadokya'da geçirmek için Ankara'dan geldiği öğrenildi.
- Kaynak: AA
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