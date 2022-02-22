Nevşehir'de otomobil hırsızlığı zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Nevşehir'de bir iş yerinin önüne tamir için bırakılan otomobil ile iki otomobil radyatörünü çaldığı ileri sürülen zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinin önünde park halinde bulunan otomobillerde gece saatlerinde yaşanan hırsızlık olayının ardından polis soruşturma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Failin kimliğini belirleyen polis, bir adrese düzenledikleri operasyonda F.B'yi yakaladı.

Gözaltına alınan F.B, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.

Çalıntı araç sahibine teslim edildi.