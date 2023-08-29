Otomobille cipin çarpışmasında can pazarı yaşandı: 4 ölü

Nevşehir'de otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

4 KİŞİ CAN VERDİ

Saat 21.30 sıralarında Nevşehir- Ürgüp yolu Üçgüzeller mevkisinde Osman Çelebi (50) yönetimindeki cip, Emirhan Şen'in kullandığı otomobil ile çarpıştı. Kazada; Osman Çelebi, Emirhan Şen, Osman Nuri Kazancı ve Can Salmanoğlu yaşamını yitirirken, Meryem Çağla Derin ile henüz ismi öğrenilemeyen 1 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

2 YARALI TEDAVİ ALTINDA

Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ürgüp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olduğu öğrenilen yaralılar daha sonra Nevşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.