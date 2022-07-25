Nevşehir'de otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Nevşehir'de otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

25.07.2022 00:32
Nevşehir'de otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

NEVŞEHİR'de otomobilin traktöre arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

NEVŞEHİR'de otomobilin traktöre arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gülşehir- Avanos yolunda meydana geldi. Mustafa Sevinç (79) yönetimindeki 50 NF 577 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan sürücüsü henüz öğrenilemeyen 50 HA 304 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Sevinç olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobilde yolcu olarak bulunan G.S. (74) kadın ise ağır yaralandı. İhbar sonrası olay yerine gelen sevk edilen sağlık ekibi yaralı kadını Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazada yaşamını yitiren sürücü otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Traktör sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı Nevşehir'de otomobil traktöre çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Nevşehir'de otomobil traktöre çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nevşehir'de otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nevşehir'de otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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