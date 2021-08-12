Nevşehir'de otomobil park halindeki 5 araca çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde otomobilin park halindeki araçlara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Nevşehir'den Ürgüp ilçesine seyir halinde olan Y.K. idaresindeki 50 SN 001 plakalı otomobil, Üçgüzeller mevkisinde yol kenarında park halinde bulunan 5 araca çarptı.
Kazada araçlardan birinde bulunan B.A. ile yol kenarında bekleyen Z.V. yaralandı.
Ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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