Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 5 Yaralı

Nevşehir'de Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 5 Yaralı

26 dakika önce

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında bir kadın hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Nevşehir'de Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 5 Yaralı, System.String[]
Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında bir kadın hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Uçhisar- Göreme yolunda ilerleyen Ayşe Özkaya idaresindeki 50 HA 123 plakalı otomobil, Esentepe mevkisinde kontrolden çıkarak, 20 metrelik şarampole düştü.

Kazada, araçtaki Zeliha Öztürk hayatını kaybetti, sürücü Özkaya ile diğer 4 kadın yaralandı.


Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi ile yaralılar kaldırıldıkları kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.


Yaşamını yitiren Öztürk'ün cenazesi de bulunduğu yerden çıkarılarak, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:21 Kaynak: AA

Nevşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



8 Aylık Hamile Kadın, Kendini Tavana Asarak İntihar Etti Akli Dengesi Yerinde Olmaya Şahıs, Ters Park Edilen Aracı Ateşe Verdi

Hırsızlık Şüphelisi Kadınlardan Kendilerini Görüntüleyen Gazetecilere İlginç Sözler: Sen Hala Ölmedin mi? Genç Adam, Eskort Sitesinden Tanışıp Birlikte Olduğu Kadının Sevgilisinin Tuzağına Düştü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 22:47:48. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 5 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]