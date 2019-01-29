Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 5 Yaralı

Nevşehir'de Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 5 Yaralı

1 saat önce

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında bir kadın hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında bir kadın hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Uçhisar- Göreme yolunda ilerleyen Ayşe Özkaya idaresindeki 50 HA 123 plakalı otomobil, Esentepe mevkisinde kontrolden çıkarak, 20 metrelik şarampole düştü.

Kazada, araçtaki Zeliha Öztürk hayatını kaybetti, sürücü Özkaya ile diğer 4 kadın yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi ile yaralılar kaldırıldıkları kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Yaşamını yitiren Öztürk'ün cenazesi de bulunduğu yerden çıkarılarak, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:07 Kaynak: AA

Nevşehir, Güncel
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