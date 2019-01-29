Nevşehir'de Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 5 Yaralı

Nevşehir
'de meydana gelen trafik kazasında bir kadın hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Uçhisar- Göreme
yolunda ilerleyen Ayşe Özkaya idaresindeki 50 HA 123 plakalı otomobil, Esentepe mevkisinde kontrolden çıkarak, 20 metrelik şarampole düştü.
Kazada, araçtaki Zeliha Öztürk hayatını kaybetti, sürücü Özkaya ile diğer 4 kadın yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi ile yaralılar kaldırıldıkları kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
Yaşamını yitiren Öztürk'ün cenazesi de bulunduğu yerden çıkarılarak, Nevşehir Devlet Hastanesi
morguna götürüldü.