Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de otomobil takla attı: 3 yaralı
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Nevşehir'de otomobil takla attı: 3 yaralı

3 saat önce

NEVŞEHİR'de kontrolden çıkarak takla atan otomobilde 3 kişi yaralandı.

Nevşehir'de otomobil takla attı: 3 yaralı, System.String[]
NEVŞEHİR'de kontrolden çıkarak takla atan otomobilde 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Esentepe Mahallesi Ürgüp Caddesi'nde meydana geldi. Hidayet Çavaş (30) yönetimindeki NE 50 509 plakalı otomobil, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak, takla attı. Sürücü Hidayet Çavaş ile yanında bulunan Şeyda Ünal ve Mustafa Can Akbaş yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Esentepe Mahallesi, Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:04 Kaynak: DHA
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